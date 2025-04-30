Залужный поздравил Наева с Днем рождения и поблагодарил за службу

Залужный поздравил Наева с Днем рождения и показал архивное фото
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поздравил командующего тактической группы "Угледар" генерал-лейтенанта Сергея Наева с Днем рождения. Он поблагодарил его за науку и службу.
Об этом Валерий Залужный написал в Telegram в среду, 30 апреля.
Залужный поздравил Наева
"Судьба офицера тяжелая и непредсказуемая. Не каждому она под силу. Но именно она расставляет правильных людей на жизненном пути", — подчеркнул Залужный.
По его словам, он гордится знакомством и дружбой с Наевым.
Напомним, 15 апреля Залужный выступил с речью на открытии Украинской Школы Управления в Лондоне.
Ранее Залужный сообщил, как дроны и искусственный интеллект изменили арию Украины. По его словам, стране пришлось разработать несколько способов вести новый вид войны.
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