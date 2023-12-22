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Залужний привітав дипломатів з професійним святом

22 грудня 2023 15:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Залужний привітав дипломатів з професійним святом
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: zsu.org.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День працівників дипломатичної служби. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав дипломатів зі святом та відзначив їх роботу.

Про це повідомив Валерій Залужний.

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Привітання Залужного дипломатів з професійним святом

Залужний насамперед відзначив роботу дипломатів та висловив вдячність працівникам дипломатичної служби за те, що відстоюють інтереси України закордоном.

"Сьогодні ви на дипломатичній передовій боретесь за інтереси України. Завдяки вашій невтомній праці вільний світ сформував коаліцію, яка підтримує Україну у нашій боротьбі за Незалежність. Завдяки вашій наполегливості ми, військові, б'ємося із противником західними зразками зброї та тримаємо небо сучасними системами ППО", — зазначив Залужний.

Головком підкреслив, що саме дипломати інформують світ про злочини російської армії на території України. Залужний додав, що працівники дипломатичної служби наближають перемогу та покарання для окупантів.

"Збройні Сили України дякують вам за самовіддану службу", — підсумував Залужний.

Привітання головкома
Привітання головкома. Фото: скриншот допису Залужного

Нагадаємо, 22 грудня, Православна церква України за новим православним календарем вшановує пам'ять святої великомучениці Анастасії, яку називають також Узорішительницею і вважають покровителькою породіль. Відповідно володарки красивого жіночого імені Анастасія святкують свої іменини. Тож, Новини.LIVE зібрав щирі, оригінальні та яскраві привітання у прозі, віршах та листівках для Анастасій.

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