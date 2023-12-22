З Днем ангела Анастасії 22 грудня — привітання у листівках, віршах та прозі

Дівчинка у костюмі янгола. Фото: depositphotos.com

У цю п'ятницю, 22 грудня, Православна церква України за новим православним календарем вшановує пам'ять святої великомучениці Анастасії, яку називають також Узорішительницею і вважають покровителькою породіль. Відповідно володарки красивого жіночого імені Анастасія святкують свої іменини.

Тож, Новини.LIVE зібрав щирі, оригінальні та яскраві привітання у прозі, віршах та листівках для Анастасій. Не забудьте привітати з Днем ангела знайому вам людину із цим красивим ім'ям.

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З Днем Ангела Анастасії — зворушливі привітання в прозі

Люба Настуню, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай кожен день дарує радість та усмішки. Ніколи не зупиняйся на досягнутому, продовжуй мріяти та будувати великі плани. Янгол-охоронець обов'язково буде поруч!

***

Вітаю, рідна Настенько, з іменинами! Бажаю щирого кохання, вірної удачі та міцного здоров'я. Нехай далі твій шлях йде світлою смугою і доброю дорогою, а твій янгол-охоронець вкриє тебе від життєвих бід і напастей.

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У День святої Анастасії від щирого серця хочу побажати мудрості та гідності, честі та благородства, міцної віри та бравих сил, небесної благодаті та незламного характеру, світлих надій та чистої любові, доброго миру та щирих молитов.

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Анастасіє, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю багато приводів для радості й посмішки. Нехай у твоєму серці завжди живе спокій та мир!

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Кохано Настуне, вітаю тебе з Днем ангела! Завжди мрій про краще й отримуй більше. Радуйся кожному дню, красуне!

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Мила Анастасіє, вітаю тебе з іменинами й бажаю всіляких гараздів, радості та щастя. Нехай твої рідні й близькі цінують тебе і люблять, нехай твої починання вдаються на "відмінно".

***

Анастасіє, бажаю, щоб ти завжди відчувала себе королевою, і життя твоє було схоже на прекрасну казку. Нехай кожен день трапляються справжні чудеса, настрій буде сонячним, а близькі завжди будуть поруч. З Днем ангела!

Дитина з крилами ангела. Фото: google.com

Іменини Анастасії 22 грудня — привітання у віршах українською мовою

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім небагато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

З Днем ангела, Настюшо!

***

В гості Ангел прилітає,

Свято ділиться на двох,

Він тебе оберігає,

Хай же з вами буде Бог.

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Насті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Вітаю тебе квіточко, з Днем ангела Анастасії,

Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,

Всі бажання та надії, кращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

Анастасія. З Днем Ангела вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Любові, душевного тепла,

В справах всіх — лише хвала!

Ангел, що з тобою поруч

Нехай в житті тебе веде,

І всі проблеми і негоди

Легким жестом відведе.

***

Хай Настю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

З Днем ангела, Насте!

***

Ім'я дивовижне Анастасія існує,

І скажемо щиро — найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем Ангела!

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Привітання з Днем ангела Анастасії 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Анастасії 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Анастасії 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Анастасії 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Анастасії 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Анастасії 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Анастасії 2023 року. Фото: Новини.LIVE

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