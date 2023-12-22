С Днем ангела Анастасии 22 декабря — поздравления в открытках, стихах и прозе

Девочка в костюме ангела. Фото: depositphotos.com

В эту пятницу, 22 декабря, Православная церковь Украины по новому православному календарю чтит память святой великомученицы Анастасии, которую называют также Узорешительницей и считают покровительницей рожениц. Соответственно, обладательницы красивого женского имени Анастасия празднуют свои именины.

Новини.LIVE собрал искренние, оригинальные и яркие поздравления в прозе, стихах и открытках для Анастасий. Не забудьте поздравить с Днем ангела знакомого вам человека с этим красивым именем.

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С Днем Ангела Анастасии — трогательные поздравления в прозе

Дорогая Настуня, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть каждый день дарит радость и улыбки. Никогда не останавливайся на достигнутом, продолжай мечтать и строить большие планы. Ангел-хранитель обязательно будет рядом!

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Поздравляю, родная Настенька, с именинами! Желаю искренней любви, верной удачи и крепкого здоровья. Пусть дальше твой путь идет светлой полосой, а твой ангел-хранитель укроет тебя от жизненных бед и напастей.

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В День святой Анастасии от всего сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и несокрушимого характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.

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Анастасия, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю много поводов для радости и улыбки. Пусть в твоем сердце всегда живет мир и покой!

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Любимая Настуся, поздравляю тебя с Днем ангела! Всегда мечтай о лучшем и получай больше. Радуйся каждому дню, красавица!

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Милая Анастасия, поздравляю тебя с именинами и желаю всяческих благополучий, радости и счастья. Пусть твои родные и близкие ценят тебя и любят.

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Анастасия, желаю, чтобы ты всегда чувствовала себя королевой, и жизнь твоя была похожа на прекрасную сказку. Пусть каждый день случаются настоящие чудеса, настроение будет солнечным, а близкие всегда будут рядом. С Днем ангела!

Ребенок с крыльями ангела. Фото: google.com

Именины Анастасии 22 декабря — поздравления в стихах на украинском языке

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім небагато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

З Днем ангела, Настюшо!

***

В гості Ангел прилітає,

Свято ділиться на двох,

Він тебе оберігає,

Хай же з вами буде Бог.

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Насті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Вітаю тебе квіточко, з Днем ангела Анастасії,

Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,

Всі бажання та надії, кращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

Анастасія. З Днем Ангела вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Любові, душевного тепла,

В справах всіх — лише хвала!

Ангел, що з тобою поруч

Нехай в житті тебе веде,

І всі проблеми і негоди

Легким жестом відведе.

***

Хай Настю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

З Днем ангела, Насте!

***

Ім'я дивовижне Анастасія існує,

І скажемо щиро — найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем Ангела!

Оригинальные и яркие открытки с Днем Ангела Анастасии

Поздравление с Днем ангела Анастасии в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анастасии в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анастасии в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анастасии в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анастасии в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анастасии в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анастасии в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

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