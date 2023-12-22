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Анастасии сегодня празднуют именины: искренние поздравления и яркие открытки

22 декабря 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем ангела Анастасии 22 декабря — поздравления в открытках, стихах и прозе
Девочка в костюме ангела. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В эту пятницу, 22 декабря, Православная церковь Украины по новому православному календарю чтит память святой великомученицы Анастасии, которую называют также Узорешительницей и считают покровительницей рожениц. Соответственно, обладательницы красивого женского имени Анастасия празднуют свои именины.

Новини.LIVE собрал искренние, оригинальные и яркие поздравления в прозе, стихах и открытках для Анастасий. Не забудьте поздравить с Днем ангела знакомого вам человека с этим красивым именем.

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С Днем Ангела Анастасии — трогательные поздравления в прозе

Дорогая Настуня, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть каждый день дарит радость и улыбки. Никогда не останавливайся на достигнутом, продолжай мечтать и строить большие планы. Ангел-хранитель обязательно будет рядом!

***

Поздравляю, родная Настенька, с именинами! Желаю искренней любви, верной удачи и крепкого здоровья. Пусть дальше твой путь идет светлой полосой, а твой ангел-хранитель укроет тебя от жизненных бед и напастей.

***

В День святой Анастасии от всего сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и несокрушимого характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.

***
Анастасия, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю много поводов для радости и улыбки. Пусть в твоем сердце всегда живет мир и покой!

***

Любимая Настуся, поздравляю тебя с Днем ангела! Всегда мечтай о лучшем и получай больше. Радуйся каждому дню, красавица!

***

Милая Анастасия, поздравляю тебя с именинами и желаю всяческих благополучий, радости и счастья. Пусть твои родные и близкие ценят тебя и любят.

***

Анастасия, желаю, чтобы ты всегда чувствовала себя королевой, и жизнь твоя была похожа на прекрасную сказку. Пусть каждый день случаются настоящие чудеса, настроение будет солнечным, а близкие всегда будут рядом. С Днем ангела!

 

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Ребенок с крыльями ангела. Фото: google.com

Именины Анастасии 22 декабря — поздравления в стихах на украинском языке

Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім небагато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
З Днем ангела, Настюшо!

***

В гості Ангел прилітає,
Свято ділиться на двох,
Він тебе оберігає,
Хай же з вами буде Бог.

***

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Насті нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

***

Вітаю тебе квіточко, з Днем ангела Анастасії,
Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,
Всі бажання та надії, кращі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

Анастасія. З Днем Ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
В справах всіх — лише хвала!
Ангел, що з тобою поруч
Нехай в житті тебе веде,
І всі проблеми і негоди
Легким жестом відведе.

***

Хай Настю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
З Днем ангела, Насте!

***

Ім'я дивовижне Анастасія існує,
І скажемо щиро — найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!
Вітаю з Днем Ангела!

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