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Залужный поздравил дипломатов с профессиональным праздником

22 декабря 2023 15:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Залужный поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: zsu.org.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня, 22 декабря, в Украине отмечается День работников дипломатической службы. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил дипломатов с праздником и отметил их работу.

Об этом сообщил Валерий Залужный.

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Залужный прежде всего отметил работу дипломатов и выразил благодарность работникам дипломатической службы за то, что отстаивают интересы Украины за рубежом.

"Сегодня вы на дипломатической передовой боретесь за интересы Украины. Благодаря вашему неутомимому труду свободный мир сформировал коалицию, которая поддерживает Украину в нашей борьбе за Независимость. Благодаря вашей настойчивости мы, военные, сражаемся с противником западными образцами оружия и держим небо современными системами", — отметил Залужный.

Главком подчеркнул, что именно дипломаты информируют мир о преступлениях российской армии на территории Украины. Залужный добавил, что работники дипломатической службы приближают победу и наказание для оккупантов.

"Вооруженные Силы Украины благодарят вас за самоотверженную службу", — подытожил Залужный.

Приветствие главкома
Поздравление главкома. Фото: скриншот поста Залужного

Напомним, 22 декабря Православная церковь Украины по новому православному календарю чтит память святой великомученицы Анастасии, которую называют также Узорешительницей и считают покровительницей рожениц. Соответственно, обладательницы красивого женского имени Анастасия празднуют свои именины. Итак, Новини.LIVE собрали искренние, оригинальные и яркие поздравления в прозе, стихах и открытках для Анастасий.

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