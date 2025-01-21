Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Залужний натякнув на напружені стосунки з Офісом Президента arrow

Залужний натякнув на напружені стосунки з Офісом Президента

21 січня 2025 11:21
Анастасія Постоєнко - Редактор
Книга Залужного — ексголовнокомандувач натякнув на непрості стосунки з ОП
Валерій Залужний. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Анастасія Постоєнко - Редактор

Ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наприкінці грудня 2024 року випустив книгу з трилогії "Моя війна". У ній він розповідає про себе, а також епізоди з повномасштабної війни. В одній з частин Валерій Залужний вказав на непрості стосунки з Офісом Президента України. 

Про це повідомляє "Українська Правда". 

Читайте також:

Як Офіс Президента України контролював дії Залужного

В авторській книзі Валерій Залужний вказував на те, як Офіс Президента пильно контролював його дії та навіть інтерв'ю у ЗМІ. Він пригадав ситуацію у серпні 2023 року, коли мав зустрітися з дітьми та наставниками з Національної бібліотеки України. Зустріч була запланована ще навесні, у травні 2023 року, а діти мали б подарувати генералові вишиванку, яку вони зробили самостійно. Валерій Залужний на сторінках мемуарів згадав, що працівники Офісу Президента докоряли йому за часте спілкування з дітьми.

Також Залужний описав у книзі ситуацію, коли керівник однієї зі структур Збройних сил України доповів головкому про те, що одна з груп не повернулася із завдання. У передмові до цієї історії ексголовком зазначив деталь, що коли його співрозмовника призначали на посаду, то він відчував напругу. 

"Мої особисті стосунки з керівництвом країни загострювалися з кожним днем. Якраз його призначення без врахування моєї думки й моя та Генерального штабу, м'яко кажучи, опозиція до нашого керівництва нічого доброго не віщували", — описав свої враження Залужний у книзі. 

Ймовірно, в описі ситуації про неповернення групи із завдання йшлося про командувача ССО в 2022–2023 роках Віктора Хоренка. 

В анотації книги "Моя війна" Валерій Залужний зазначив, що наступні книги трилогії називатимуться "Наша війна" та "Їхня війна". Наразі невідомо, коли вони з'являться.

Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла заявила в інтерв'ю "Українській Правді" про те, що Валерій Залужний не відвідував фронт у перший рік повномасштабного вторгнення. 

Нещодавно Валерій Залужний зустрівся у Києві з британським міністром оборони Кіром Стармером.

Офіс президента Україна Валерій Залужний політики влада

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

12:08 Посилки з-за кордону можуть подорожчати — що хочуть змінити

12:00 Садовий виступив на Форумі мерів США у Вашингтоні — деталі

12:00 Відстрочка після бойової повістки — чи можливо це

11:58 Заборона на будівництво — в Одесі ДАБК звернувся до прокуратури

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:57 На бізнес чекають штрафи у 50% середньої зарплати — деталі

11:53 Президент Польщі прибув до Ukraine House Davos

11:43 У Туреччині спалахнув популярний готель на гірськолижному курорті

11:35 Криптоспільнота розчарована промовою Дональда Трампа — причина

11:33 Дві смертельні пожежі сталося на Одещині

12:08 Посилки з-за кордону можуть подорожчати — що хочуть змінити

12:00 Садовий виступив на Форумі мерів США у Вашингтоні — деталі

12:00 Відстрочка після бойової повістки — чи можливо це

11:58 Заборона на будівництво — в Одесі ДАБК звернувся до прокуратури

11:57 На бізнес чекають штрафи у 50% середньої зарплати — деталі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:53 Президент Польщі прибув до Ukraine House Davos

11:43 У Туреччині спалахнув популярний готель на гірськолижному курорті

11:35 Криптоспільнота розчарована промовою Дональда Трампа — причина

11:33 Дві смертельні пожежі сталося на Одещині

11:29 Сили оборони атакували нафтобазу та авіаційний завод РФ — деталі

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025