Книга Залужного — ексголовнокомандувач натякнув на непрості стосунки з ОП

Валерій Залужний. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наприкінці грудня 2024 року випустив книгу з трилогії "Моя війна". У ній він розповідає про себе, а також епізоди з повномасштабної війни. В одній з частин Валерій Залужний вказав на непрості стосунки з Офісом Президента України.

Про це повідомляє "Українська Правда".

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Як Офіс Президента України контролював дії Залужного

В авторській книзі Валерій Залужний вказував на те, як Офіс Президента пильно контролював його дії та навіть інтерв'ю у ЗМІ. Він пригадав ситуацію у серпні 2023 року, коли мав зустрітися з дітьми та наставниками з Національної бібліотеки України. Зустріч була запланована ще навесні, у травні 2023 року, а діти мали б подарувати генералові вишиванку, яку вони зробили самостійно. Валерій Залужний на сторінках мемуарів згадав, що працівники Офісу Президента докоряли йому за часте спілкування з дітьми.

Також Залужний описав у книзі ситуацію, коли керівник однієї зі структур Збройних сил України доповів головкому про те, що одна з груп не повернулася із завдання. У передмові до цієї історії ексголовком зазначив деталь, що коли його співрозмовника призначали на посаду, то він відчував напругу.

"Мої особисті стосунки з керівництвом країни загострювалися з кожним днем. Якраз його призначення без врахування моєї думки й моя та Генерального штабу, м'яко кажучи, опозиція до нашого керівництва нічого доброго не віщували", — описав свої враження Залужний у книзі.

Ймовірно, в описі ситуації про неповернення групи із завдання йшлося про командувача ССО в 2022–2023 роках Віктора Хоренка.

В анотації книги "Моя війна" Валерій Залужний зазначив, що наступні книги трилогії називатимуться "Наша війна" та "Їхня війна". Наразі невідомо, коли вони з'являться.

Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла заявила в інтерв'ю "Українській Правді" про те, що Валерій Залужний не відвідував фронт у перший рік повномасштабного вторгнення.

Нещодавно Валерій Залужний зустрівся у Києві з британським міністром оборони Кіром Стармером.