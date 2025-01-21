Книга Залужного — экс-главнокомандующий намекнул на непростые отношения с ОП

Валерий Залужный. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в конце декабря 2024 года выпустил книгу из трилогии "Моя война". В ней он рассказывает о себе, а также эпизоды из полномасштабной войны. В одной из частей Валерий Залужный указал на непростые отношения с Офисом Президента Украины.

Об этом сообщает "Украинская Правда".

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Как Офис Президента Украины контролировал действия Залужного

В авторской книге Валерий Залужный указывал на то, как Офис Президента пристально контролировал его действия и даже интервью в СМИ. Он вспомнил ситуацию в августе 2023 года, когда должен был встретиться с детьми и наставниками из Национальной библиотеки Украины. Встреча была запланирована еще весной, в мае 2023 года, а дети должны были подарить генералу вышиванку, которую они сделали самостоятельно. Валерий Залужный на страницах мемуаров вспомнил, что работники Офиса Президента упрекали его за частое общение с детьми.

Также Залужный описал в книге ситуацию, когда руководитель одной из структур Вооруженных сил Украины доложил главкому о том, что одна из групп не вернулась с задания.

В предисловии к этой истории экс-главком отметил деталь, что когда его собеседника назначали на должность, то он чувствовал напряжение.

Мои личные отношения с руководством страны обострялись с каждым днем. Как раз его назначение без учета моего мнения и моя и Генерального штаба, мягко говоря, оппозиция к нашему руководству ничего хорошего не предвещали", — описал свои впечатления Залужный в книге.

Вероятно, в описании ситуации о невозвращении группы с задания речь шла о командующем ССО в 2022–2023 годах Викторе Хоренко.

В аннотации книги "Моя война" Валерий Залужный отметил, что следующие книги трилогии будут называться "Наша война" и "Их война". Пока неизвестно, когда они появятся.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая заявила в интервью "Украинской Правде" о том, что Валерий Залужный не посещал фронт в первый год полномасштабного вторжения.

Недавно Валерий Залужный встретился в Киеве с британским министром обороны Киром Стармером.