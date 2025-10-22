Відео
Головна Новини дня "Залізний генерал" про Залужного — неочікуваний факт від Буданова

"Залізний генерал" про Залужного — неочікуваний факт від Буданова

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 14:29
Оновлено: 14:29
Залізний генерал про Залужного — Кирило Буданов читає книгу
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов зараз читає книжку "Залізний генерал". Вона про ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це Кирило Буданов повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Яку книгу читає Кирило Буданов 

Буданов розповів, що зараз читає книжку "Залізний генерал" про Валерія Залужного. Він пообіцяв  дати відгук, коли завершить.

У книзі йдеться про життя та кар’єру Валерія Залужного — від дитинства до роботи на посаді головнокомандувача ЗСУ під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Авторка цієї книги Людмила Долгоноська, а її вартість 330 гривень. Описуючи цей твір, рецензенти та літературні критики зазначають, що він є "надзвичайно важливими та проливає світло на одну з найбільш знакових постатей сучасної української історії".

Нагадаємо, раніше Буданов розповів, чому бере участь у бойових завданнях. Він пояснив, що сидячи в кабінеті все має інакший вигляд. 

Крім того, очільник ГУР попередив про поширення російської агресії. Окупанти намагаються дістати країни Європейського Союзу та НАТО.

Валерій Залужний Кирило Буданов війна в Україні ГУР книга
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
