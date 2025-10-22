Залізний генерал про Залужного — Кирило Буданов читає книгу

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов зараз читає книжку "Залізний генерал". Вона про ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це Кирило Буданов повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Яку книгу читає Кирило Буданов

Буданов розповів, що зараз читає книжку "Залізний генерал" про Валерія Залужного. Він пообіцяв дати відгук, коли завершить.

У книзі йдеться про життя та кар’єру Валерія Залужного — від дитинства до роботи на посаді головнокомандувача ЗСУ під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Авторка цієї книги Людмила Долгоноська, а її вартість 330 гривень. Описуючи цей твір, рецензенти та літературні критики зазначають, що він є "надзвичайно важливими та проливає світло на одну з найбільш знакових постатей сучасної української історії".

