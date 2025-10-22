Железный генерал о Залужном — Кирилл Буданов читает книгу

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сейчас читает книгу "Железный генерал". Она об экс-главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Какую книгу читает Кирилл Буданов

Буданов рассказал, что сейчас читает книгу "Железный генерал" о Валерии Залужном. Он пообещал дать отзыв, когда завершит.

В книге говорится о жизни и карьере Валерия Залужного — от детства до работы в должности главнокомандующего ВСУ во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Автор этой книги Людмила Долгоноская, а ее стоимость 330 гривен. Описывая это произведение, рецензенты и литературные критики отмечают, что оно является "чрезвычайно важным и проливает свет на одну из самых знаковых фигур современной украинской истории".

Напомним, ранее Буданов рассказал, почему участвует в боевых заданиях. Он объяснил, что сидя в кабинете все выглядит иначе.

Кроме того, глава ГУР предупредил о распространении российской агрессии. Оккупанты пытаются достать страны Европейского Союза и НАТО.