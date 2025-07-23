Прикордонник втік з поста на кордоні з Угорщини — деталі

Залишив зброю — прикордонник втік з поста на кордоні з Угорщиною
Прикордонник втік з поста на кордоні з Угорщиною та залишив свою зброю в лісі. Швидше за все, він незаконно перетнув кордон.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram 23 липня.
Втеча прикордонника з поста
Глагола розповів, що на Закарпатті на кордоні з Угорщиною зник військовослужбовець. Як відомо, прикордоннику 22 роки і він самовільно покинув місце служби біля прикордонного знаку.
Зазначається, що він залишив свою зброю — автомат АК-74, пістолет Форт-12Р, бронежилет, спецзасоби та інше екіпірування просто в лісі на позиції.
"Поруч на контрольно-слідовій смузі знайшли доріжку слідів, яка веде у напрямку до Угорщини. Все вказує на те, що він незаконно перетнув кордон", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, мешканець Миколаївщини намагався підкупити прикордонника, аби втекти у Молдову та переправити туди своїх товаришів. Чоловіка затримали.
Також ми писали, що на Рівненщині прикордонники піймали туристів-нелегалів, які заблукали в болотах. Чоловіки незаконно проникли до прикордонної смуги, не маючи жодних перепусток чи дозволів.
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