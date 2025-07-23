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Залишив зброю — прикордонник втік з поста на кордоні з Угорщиною

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 19:30
Прикордонник втік з поста на кордоні з Угорщини — деталі
Прикордонники на посту. Ілюстративне фото: ДПСУ

Прикордонник втік з поста на кордоні з Угорщиною та залишив свою зброю в лісі. Швидше за все, він незаконно перетнув кордон. 

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram 23 липня. 

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Глагола розповів, що на Закарпатті на кордоні з Угорщиною зник військовослужбовець. Як відомо, прикордоннику 22 роки і він самовільно покинув місце служби біля прикордонного знаку. 

Зазначається, що він залишив свою зброю — автомат АК-74, пістолет Форт-12Р, бронежилет, спецзасоби та інше екіпірування просто в лісі на позиції.

"Поруч на контрольно-слідовій смузі знайшли доріжку слідів, яка веде у напрямку до Угорщини. Все вказує на те, що він незаконно перетнув кордон", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, мешканець Миколаївщини намагався підкупити прикордонника, аби втекти у Молдову та переправити туди своїх товаришів. Чоловіка затримали. 

Також ми писали, що на Рівненщині прикордонники піймали туристів-нелегалів, які заблукали в болотах. Чоловіки незаконно проникли до прикордонної смуги, не маючи жодних перепусток чи дозволів.

кордон Угорщина прикордонники втеча СЗЧ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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