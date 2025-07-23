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Главная Новости дня Оставил оружие — пограничник сбежал с поста на границе с Венгрией

Оставил оружие — пограничник сбежал с поста на границе с Венгрией

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 19:30
Пограничник сбежал с поста на границе с Венгрией — детали
Пограничники на посту. Иллюстративное фото: ГПСУ

Пограничник сбежал с поста на границе с Венгрией и оставил свое оружие в лесу. Скорее всего, он незаконно пересек границу.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram 23 июля.

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Глагола рассказал, что на Закарпатье на границе с Венгрией исчез военнослужащий. Как известно, пограничнику 22 года и он самовольно покинул место службы возле пограничного знака.

Отмечается, что он оставил свое оружие — автомат АК-74, пистолет Форт-12Р, бронежилет, спецсредства и другую экипировку просто в лесу на позиции.

"Рядом на контрольно-следовой полосе нашли дорожку следов, которая ведет по направлению к Венгрии. Все указывает на то, что он незаконно пересек границу", — говорится в сообщении.

Напомним, житель Николаевщины пытался подкупить пограничника, чтобы сбежать в Молдову и переправить туда своих товарищей. Мужчину задержали.

Также мы писали, что на Ровенщине пограничники поймали туристов-нелегалов, которые заблудились в болотах. Мужчины незаконно проникли в пограничную полосу, не имея никаких пропусков или разрешений.

граница Венгрия пограничники побег СОЧ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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