Прикордонники піймали туристів-нелегалів на Рівненщині - деталі

Затримання нелегалів на Рівненщині. Фото: ДПСУ

На Рівненщині двоє мешканців Запоріжжя опинилися в пастці прикордонних боліт і звернулися по допомогу до Державної прикордонної служби України. Як з’ясувалося, чоловіки незаконно проникли до прикордонної смуги, не маючи жодних перепусток чи дозволів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Деталі операції

Згідно з повідомленням ДПСУ, "туристи" самостійно зателефонували до контактного центру та попросили про допомогу, оскільки заблукали і були фізично виснажені.

Прикордонники оперативно прибули на місце та виявили промоклих і знесилених чоловіків. Їм надали першу медичну допомогу.

Однак пояснити, що саме вони робили у забороненій зоні біля кордону з Білоруссю, затримані не змогли. Тепер їм доведеться відповідати за порушення прикордонного законодавства. Про подію вже повідомлено відповідні правоохоронні органи.

У ДПСУ вкотре наголошують: прикордонні райони з Білоруссю залишаються потенційно небезпечними через мінування територій та чинні обмеження на пересування.

Затримання нелегалів на Рівненщині. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, нещодавно на півдні затримали туроператорів, які за 10 тисяч доларів організовували ухилянтам "подорож" до невизнаного Придністров’я.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила закон про посилення штрафів для ухилянтів. Зміни стосуються не лише призовників та військовозобов'язаних, а й резервістів.