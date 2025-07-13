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Главная Новости дня Заблудились в болотах — пограничники поймали туристов-нелегалов

Заблудились в болотах — пограничники поймали туристов-нелегалов

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 15:02
Пограничники поймали туристов-нелегалов на Ровенщине - детали
Задержание нелегалов на Ровенщине. Фото: ГПСУ

На Ривненщине двое жителей Запорожья оказались в ловушке пограничных болот и обратились за помощью в Государственную пограничную службу Украины. Как выяснилось, мужчины незаконно проникли в пограничную полосу, не имея никаких пропусков или разрешений.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Детали операции

Согласно сообщению ГПСУ, "туристы" самостоятельно позвонили в контактный центр и попросили о помощи, поскольку заблудились и были физически истощены.

Пограничники оперативно прибыли на место и обнаружили промокших и обессиленных мужчин. Им оказали первую медицинскую помощь.

Однако объяснить, что именно они делали в запретной зоне возле границы с Беларусью, задержанные не смогли. Теперь им придется отвечать за нарушение пограничного законодательства. О происшествии уже сообщено соответствующие правоохранительные органы.

В ГПСУ в очередной раз подчеркивают: пограничные районы с Беларусью остаются потенциально опасными из-за минирования территорий и действующих ограничений на передвижение.

Заблудились в болотах — пограничники поймали туристов-нелегалов - фото 2
Задержание нелегалов на Ровенщине. Фото: ГПСУ

Напомним, недавно на юге задержали туроператоров, которые за 10 тысяч долларов организовывали уклонистам "путешествие" в непризнанное Приднестровье.

Также мы сообщали, что Верховная Рада приняла закон об ужесточении штрафов для уклонистов. Изменения касаются не только призывников и военнообязанных, но и резервистов.

Ровенская область пограничники мобилизация уклонисты ГПСУ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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