Пограничники поймали туристов-нелегалов на Ровенщине - детали

Задержание нелегалов на Ровенщине. Фото: ГПСУ

На Ривненщине двое жителей Запорожья оказались в ловушке пограничных болот и обратились за помощью в Государственную пограничную службу Украины. Как выяснилось, мужчины незаконно проникли в пограничную полосу, не имея никаких пропусков или разрешений.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Детали операции

Согласно сообщению ГПСУ, "туристы" самостоятельно позвонили в контактный центр и попросили о помощи, поскольку заблудились и были физически истощены.

Пограничники оперативно прибыли на место и обнаружили промокших и обессиленных мужчин. Им оказали первую медицинскую помощь.

Однако объяснить, что именно они делали в запретной зоне возле границы с Беларусью, задержанные не смогли. Теперь им придется отвечать за нарушение пограничного законодательства. О происшествии уже сообщено соответствующие правоохранительные органы.

В ГПСУ в очередной раз подчеркивают: пограничные районы с Беларусью остаются потенциально опасными из-за минирования территорий и действующих ограничений на передвижение.

Задержание нелегалов на Ровенщине. Фото: ГПСУ

Напомним, недавно на юге задержали туроператоров, которые за 10 тысяч долларов организовывали уклонистам "путешествие" в непризнанное Приднестровье.

Также мы сообщали, что Верховная Рада приняла закон об ужесточении штрафов для уклонистов. Изменения касаются не только призывников и военнообязанных, но и резервистов.