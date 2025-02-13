Публічні закупівлі на відбудову України проходять без конкуренції

Робота з Prozorro у ноутбуці. Фото: Детектор Медіа

В Україні у 2024 році майже 97% публічних закупівель на будівництво та відновлення держави пройшли без належної конкуренції серед підрядників. При цьому загальна сума закупівель за цими напрямками склала 271,6 мільярди гривень.

Такі дані представлені в межах проєкту "Контроль витрат на відновлення України", повідомляє NV Бізнес.

Читайте також:

Конкуренція серед підрядників відсутня

Повідомляється, що цей проєкт є спільною роботою Центру економічної стратегії, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) та ГО "Технології прогресу".

"У 2024 році в системі електронних закупівель Prozorro було завершено понад 134 тис. закупівель за кодом "Будівельні роботи та поточний ремонт", у який входять закупівлі відбудови. Загальна сума закупівель — 271,6 млрд грн", — йдеться в дослідження.

Зазначається, що з-поміж усіх закупівель 96,6% на суму 224 млрд грн відбулися лише з одним учасником. Іншими словами, без конкуренції серед потенційних підрядників".

При цьому за минулий рік пройшло лише 300 закупівель сумарною вартістю 2,2 млрд грн, на які прийшли п’ять та більше учасників.

"Як і 2023-го, спостерігалось штучне заниження вартості закупівель для обходу вимог закупівельного законодавства. Наприклад, замовники провели на допорогові 190−200 тис грн майже 12 тис. закупівель, що у 27 разів більше, ніж за надпорогові 200−210 тис. грн", — йдеться в дослідженні.

Інфографіка: ІЕД

Повідомляється, що загалом у 2024 році було оголошено 142,6 тисячі будівельних закупівель, з яких 134,5 тисячі (або 94,3%), були завершені. А сума завершених закупівель становила 271,6 млрд грн.

Варто зазначити, що порівняно з 2023 роком кількість завершених закупівель зменшилася на 23%. Їхня вартість у гривневому вимірі — на 6%.

Інфографіка: ІЕД

Лідерами з організації закупівель у 2024 році стали компанія Укргідроенерго, яка закуповує укриття для своїх об'єктів. А також КП Київський метрополітен, яке закупило будівництво лінії у групи компаній Автострада, та Служба відновлення у декількох областях.

Інфографіка: ІЕД

Раніше ми повідомляли, що комунальне підприємство "Київський метрополітен" на закупівлю близько п'яти тисяч пружин для вагонів поїздів планує витратити 1,7 мільйона. Закупівлю мають здійснити до кінця жовтня 2025 року.

Нагадуємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції учасниці злочинної групи. Внаслідок її дій державі було завдано збитків на понад 94 мільйона гривень.