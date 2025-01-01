В Україну екстрадують голову компанії, яка завищила ціну на трансформатори для УЗ

Силовий трансформатор. Ілюстративне фото: Вікіпедія

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції учасниці злочинної групи. Внаслідок її дій державі було завдано збитків на понад 94 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба САП у Telegram у середу, 1 січня.

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Заволоділи коштами Укрзалізниці

У 2022 році організована група, маючи на меті контроль за грошовими коштами "Укрзалізниці" забезпечила обрання визначеної компанії, як постачальника силових трансформаторів.

Воно відбувалося за завищеною вартістю, а закуповування відбувалося через фірму-посередника. Встановлено, що нею частково володіли особи з Росії, а далі трансформатори перепродавали Укрзалізниці за вдвічі завищеною ціною.

Внаслідок цього було завдано збитків на суму 94,8 мільйона гривень — ними заволоділи учасники злочину.

Правоохоронці домоглися екстрадиції до України однієї з учасниць групи, яка була очільницею ТОВ, яке незаконно перемогло в тендері.

Скриншот допису САП

Скриншот допису САП

Нагадаємо, на Львівщині чиновників викрили на шахрайстві під час тендерних закупівель. Під час обшуків вони намагалися змити долари в унітаз.

А НАБУ відкрило провадження щодо колишнього заступника прокурора Одеської області Олега Корнілова. У нього знайшли елітну нерухомість в ОАЕ.