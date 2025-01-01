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Трансформаторы для УЗ вдвое дороже — в Украине разоблачили схему

1 января 2025 18:36
Евгения Брюховецкая - редактор
В Украину экстрадируют главу компании, которая завысила цену на трансформаторы для УЗ
Силовой трансформатор. Иллюстративное фото: Википедия
Евгения Брюховецкая - редактор

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора добились экстрадиции участницы преступной группы. В результате ее действий государству был нанесен ущерб на более 94 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram в среду, 1 января.

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В 2022 году организованная группа, имея целью контроль за денежными средствами "Укрзализныци" обеспечила избрание определенной компании, как поставщика силовых трансформаторов.

Оно происходило по завышенной стоимости, а закупка происходила через фирму-посредника. Установлено, что ею частично владели лица из России, а дальше трансформаторы перепродавали Укрзализныце по вдвое завышенной цене.

Вследствие этого был нанесен ущерб на сумму 94,8 миллиона гривен — ими завладели участники преступления.

Правоохранители добились экстрадиции в Украину одной из участниц группы, которая была руководительницей ООО, которое незаконно победило в тендере.

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Скриншот сообщения САП
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Скриншот сообщения САП

Напомним, на Львовщине чиновников разоблачили на мошенничестве во время тендерных закупок. Во время обысков они пытались смыть доллары в унитаз.

А НАБУ открыло производство в отношении бывшего заместителя прокурора Одесской области Олега Корнилова. У него нашли элитную недвижимость в ОАЭ.

Укрзализныця тендер ProZorro закупки железная дорога

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