В Украину экстрадируют главу компании, которая завысила цену на трансформаторы для УЗ

Трансформаторы для УЗ вдвое дороже — в Украине разоблачили схему
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора добились экстрадиции участницы преступной группы. В результате ее действий государству был нанесен ущерб на более 94 миллиона гривен.
Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram в среду, 1 января.
Завладели средствами Укрзализныци
В 2022 году организованная группа, имея целью контроль за денежными средствами "Укрзализныци" обеспечила избрание определенной компании, как поставщика силовых трансформаторов.
Оно происходило по завышенной стоимости, а закупка происходила через фирму-посредника. Установлено, что ею частично владели лица из России, а дальше трансформаторы перепродавали Укрзализныце по вдвое завышенной цене.
Вследствие этого был нанесен ущерб на сумму 94,8 миллиона гривен — ими завладели участники преступления.
Правоохранители добились экстрадиции в Украину одной из участниц группы, которая была руководительницей ООО, которое незаконно победило в тендере.
Напомним, на Львовщине чиновников разоблачили на мошенничестве во время тендерных закупок. Во время обысков они пытались смыть доллары в унитаз.
А НАБУ открыло производство в отношении бывшего заместителя прокурора Одесской области Олега Корнилова. У него нашли элитную недвижимость в ОАЭ.
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