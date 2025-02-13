Публичные закупки на восстановление Украины проходят без конкуренции

Работа с Prozorro в ноутбуке. Фото: Детектор Медиа

В Украине в 2024 году почти 97% публичных закупок на строительство и восстановление государства прошли без надлежащей конкуренции среди подрядчиков. При этом общая сумма закупок по этим направлениям составила 271,6 миллиарда гривен.

Такие данные представлены в рамках проекта "Контроль расходов на восстановление Украины", сообщает NV Бизнес.

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Конкуренция среди подрядчиков отсутствует

Сообщается, что этот проект является совместной работой Центра экономической стратегии, Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) и ОО "Технологии прогресса".

"В 2024 году в системе электронных закупок Prozorro было завершено более 134 тыс. закупок по коду "Строительные работы и текущий ремонт", в который входят закупки восстановления. Общая сумма закупок — 271,6 млрд грн", — говорится в исследовании.

Отмечается, что среди всех закупок 96,6% на сумму 224 млрд грн состоялись только с одним участником. Иными словами, без конкуренции среди потенциальных подрядчиков".

При этом за прошлый год прошло всего 300 закупок суммарной стоимостью 2,2 млрд грн, на которые пришли пять и более участников.

"Как и в 2023-м, наблюдалось искусственное занижение стоимости закупок для обхода требований закупочного законодательства. Например, заказчики провели на допороговые 190-200 тыс грн почти 12 тыс. закупок, что в 27 раз больше, чем за надпороговые 200-210 тыс. грн", — говорится в исследовании.

Инфографика: ИЭД

Сообщается, что всего в 2024 году было объявлено 142,6 тысячи строительных закупок, из которых 134,5 тысячи (или 94,3%), были завершены. А сумма завершенных закупок составила 271,6 млрд грн.

Стоит отметить, что по сравнению с 2023 годом количество завершенных закупок уменьшилось на 23%. Их стоимость в гривневом измерении — на 6%.

Инфографика: ИЭД

Лидерами по организации закупок в 2024 году стали компания Укргидроэнерго, которая закупает укрытия для своих объектов. А также КП Киевский метрополитен, которое закупило строительство линии у группы компаний Автострада, и Служба восстановления в нескольких областях.

Инфографика: ИЭД

Ранее мы сообщали, что коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" на закупку около пяти тысяч пружин для вагонов поездов планирует потратить 1,7 миллиона. Закупку должны осуществить до конца октября 2025 года.

Напоминаем, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора добились экстрадиции участницы преступной группы. В результате ее действий государству был нанесен ущерб на более 94 миллиона гривен.