Умеров розповів про корупцію у Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: REUTERS

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про боротьбу з корупцією у відомстві. При цьому він згадав про витіснення персоналу, який дотримується застарілих методів роботи, та про плани створення спеціалізованих агентств для закупівель озброєння та інших невійськових товарів.

Про це Умєров розповів в інтерв'ю Суспільному.

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Умєров пояснив, що в процесі реформування відбувається активна заміна персоналу та керівництва з метою переходу до стандартів НАТО та співпраці із західними партнерами для покращення процесів внутрішнього управління та дотримання норм.

За словами міністра, було створено Департамент закупівельної політики для розробки ефективної стратегії закупівель. Міністерство має намір бути відкритим для міжнародної допомоги та прозорості у договорах та процедурах.

"У період переходу виникають різні питання, пов'язані з оновленням кадрів та керівного складу. Ця спадщина, яку я успадкував, викликає безліч обговорень. Ми активно працюємо над змінами в процесах закупівель, при цьому не уникаємо взяти на себе відповідальність. Ми прагнемо відповідати стандартам НАТО й активно залучаємо до процесу наших американських та європейських партнерів, щоб вони надавали нам підтримку", — каже він.

При цьому міністр зазначив, що процес закупівель завжди піддавався впливу політики. Багато застарілих методів не відповідають сучасним вимогам, і їх необхідно оновити. Ми вже зробили значну роботу, але цього все ще недостатньо. Найскладнішим є те, що ми все ще знаходимося на стадії перехідного періоду, який ще не завершений.

Зміна кадрів у Міноборони України

Умєров особливо зазначив, що в Міністерстві відбулася великомасштабна зміна кадрів, включаючи майже всіх заступників міністра, за винятком одного, який відповідає за військові аспекти, а не за закупівлю.

"Ми здійснили перестановки на найвищому рівні управління. Тепер мої нові заступники несуть відповідальність за повне оновлення всієї організаційної структури", — повідомив Умєров.

Нагадаємо, що внутрішній аудит Міноборони виявив за останній квартал фінансових порушень понад 10 мільярдів. До дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто понад 300 осіб.

Також ми писали, що Міністерство оборони України вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022 році, які зберігаються на складах Збройних сил. У частині наборів пошкоджено упаковку, попри те, що термін придатності продуктів ще не минув.