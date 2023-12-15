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У Міноборони виявили фінансові порушення на понад 10 млрд гривень

15 грудня 2023 07:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Міноборони виявили фінансові порушення на понад 10 млрд гривень
Міністерство оборони України. Фото: depositphotos.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внутрішній аудит Міноборони виявив за останній квартал фінансових порушень більш як на 10 мільярдів. До дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто більше ніж 300 осіб.  

Про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир в колонці для Liga.net.

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Джигир розповів, що лише за останній квартал цього року вони встановили фінансові порушення та ризики втрати активів на понад 10 мільярдів гривень. 

"Лише за останній квартал цього року вони встановили фінансові порушення та ризики втрати активів на понад 10 мільярдів гривень. Причому відшкодування та усунення переважної частини з них організовано безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів", — йдеться у повідомленні.

Водночас він додав, що загалом до дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто вже більше ніж 300 осіб. Питання щодо притягнення до інших видів відповідальності вирішується після передання результатів внутрішніх аудитів до правоохоронних органів. 

Заступник міністра також наголосив, що Міноборони максимально "зачищає метастази фінансових зловживань" і робитиме це, доки стабільно не запрацює нова антикорупційна архітектура, яка будується. Він також додав, що відомство вже оновлює систему закупівель за принципами Програми НАТО.

"Водночас ми вже оновлюємо систему закупівель за принципами Програми НАТО з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій. У рамках Офісу з підтримки змін при Міноборони стартувала розробка нових підходів до регулювання ціни закупівель у єдиного постачальника. Також незалежні експерти впроваджуватимуть нову стратегію управління цінами на закупівельні позиції і контролюватимуть процеси укладання угод з постачальниками. Забезпечення конкурентності та обґрунтованості цін на продукцію чи послуги – прямий важіль зниження недоречних витрат чи ймовірності корупційних схем", — каже Джигир. 

Нагадаємо, нещодавно колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр відреагувала на корупційні скандали в міністерстві. За її словами, корупція — це іржа, яка з'їдає державу. 

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