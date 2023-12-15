В Минобороны выявили финансовые нарушения более чем на 10 млрд гривен

Министерство обороны Украины Фото: depositphotos.com

Внутренний аудит Минобороны выявил за последний квартал финансовых нарушений более 10 миллиардов. К дисциплинарной и материальной ответственности привлечены более 300 человек.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Юрий Джигир в колонке для Liga.net.

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Джигир рассказал, что только за последний квартал этого года они установили финансовые нарушения и риски потери активов более чем на 10 миллиардов гривен.

"Только за последний квартал этого года они установили финансовые нарушения и риски потери активов более чем на 10 миллиардов гривен. Причем возмещение и устранение подавляющей части из них организовано непосредственно во время проведения внутренних аудитов", — говорится в сообщении.

В то же время он добавил, что всего к дисциплинарной и материальной ответственности привлечены уже более 300 человек. Вопрос о привлечении к другим видам ответственности решается после передачи результатов внутренних аудитов в правоохранительные органы.

Замминистра также подчеркнул, что Минобороны максимально "зачищает метастазы финансовых злоупотреблений" и будет делать это, пока стабильно не заработает новая строящаяся коррупционная архитектура. Он также добавил, что ведомство уже обновляет систему закупок по принципам программы НАТО.

"В то же время мы уже обновляем систему закупок по принципам Программы НАТО по развитию добродетели, целостности, прозрачности и снижению коррупционных рисков в работе оборонных и институций безопасности. В рамках Офиса по поддержке изменений при Минобороны стартовала разработка новых подходов к регулированию цены закупок у единого поставщика. Также независимые эксперты будут внедрять новую стратегию управления ценами на закупочные позиции и контролировать процессы заключения соглашений с поставщиками. Обеспечение конкурентности и обоснованности цен на продукцию или услуги — прямой рычаг снижения неуместных издержек или вероятности коррупционных схем", — говорит Джигир.

Напомним, недавно бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр отреагировала на коррупционные скандалы в министерстве. По ее словам, коррупция — это ржавчина, которая съедает государство.