Умеров рассказал про коррупцию в Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: REUTERS

Министр обороны Рустем Умеров рассказал о борьбе с коррупцией в ведомстве. При этом, он упомянул о вытеснении персонала, который придерживается устаревших методов работы, и о планах по созданию специализированных агентств для закупок вооружения и других невоенных товаров.

Об этом Умеров рассказал в интервью Суспільному.

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Умеров объяснил, что в процессе реформирования происходит активная замена персонала и руководства, с целью перехода к стандартам НАТО и сотрудничества с западными партнерами для улучшения процессов внутреннего управления и соблюдения норм.

По словам министра, был создан Департамент закупочной политики для разработки эффективной стратегии закупок. Министерство намерено быть открытым для международной помощи и прозрачности в договорах и процедурах.

"В период перехода возникают различные вопросы, связанные с обновлением кадров и руководящего состава. Это наследие, которое я унаследовал, вызывает множество обсуждений. Мы активно работаем над изменениями в процессах закупок, при этом не избегаем взять на себя ответственность. Мы стремимся соответствовать стандартам НАТО и активно вовлекаем в процесс наших американских и европейских партнеров, чтобы они оказывали нам поддержку", — говорит он.

При этом министр указал, что процесс закупок всегда подвергался влиянию политики. Множество устаревших методов не соответствуют современным требованиям, и их необходимо обновить. Мы уже проделали значительную работу, но этого все еще недостаточно. Самым сложным является то, что мы все еще находимся в стадии переходного периода, который еще не завершен.

Смена кадров в Минобороны Украины

Умеров особо отметил, что в Министерстве прошла крупномасштабная смена кадров, включая почти всех заместителей министра, за исключением одного, отвечающего за военные аспекты, а не за закупки.

"Мы осуществили перестановки на высшем уровне управления. Теперь мои новые заместители несут ответственность за полное обновление всей организационной структуры", — сообщил Умеров.

Напомним, что внутренний аудит Минобороны выявил за последний квартал финансовых нарушений более 10 миллиардов. К дисциплинарной и материальной ответственности привлечены более 300 человек.

Также мы писали, что Министерство обороны Украины изымает часть сухпайков, поставленных в 2022 году, хранящихся на складах Вооруженных сил. В части наборов повреждена упаковка, несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек.