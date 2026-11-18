Працівники комунальних служб ремонтують міст у Києві після удару РФ. Фото: Reuters

Українські мости потребують додаткового захисту від російських безпілотників. Серед можливих засобів протидії — антидронові сітки, димові завіси та світломаскування. Військовослужбовець Іван Киричевський пояснив, як ці заходи можуть ускладнити атаки та які обмеження потрібно враховувати.

Про це військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" та експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський розповів в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Чи можуть антидронові сітки захистити мости від атак

Під час інтерв'ю ведуча запитала експерта про ефективність антидронових сіток, які почали встановлювати на великих автомобільних мостах в Україні. Зокрема, вона поцікавилася, від яких типів безпілотників можуть захистити такі конструкції.

Киричевський пояснив, що будь-які фізичні перешкоди можуть підвищити рівень захисту. Він звернув увагу на те, що його колеги з Defense Express підтверджували наявність кумулятивної бойової частини в реактивних дронах "Герань-4". Така бойова частина створює струмінь, здатний пропалювати металеві конструкції.

За словами військового, антидронові сітки, призначені для затримання кумулятивного струменя, можуть бути ефективним рішенням для захисту мостів.

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Водночас Киричевський зауважив, що навіть імпровізовані конструкції можуть стати початковим етапом посилення захисту. На його думку, не варто відмовлятися від таких рішень лише через їхній кустарний вигляд: згодом можна буде розробити більш досконалі конструкції.

Чи допоможуть димові завіси захистити мости

Окремо ведуча запитала про можливість використання димових завіс для прикриття мостів від російських атак.

Киричевський підтвердив, що такий спосіб можна розглядати. Водночас він звернув увагу на важливу обставину: мостами також потрібно користуватися, тому дим не повинен перешкоджати руху.

Як світломаскування може вплинути на російські дрони

Ще однією темою розмови стало світломаскування та його можливий вплив на російські реактивні безпілотники, оснащені системою навігації "Сусанін".

Киричевський зазначив, що, на думку інших профільних спеціалістів, світломаскування може погіршити орієнтування російських дронів, які використовують цю систему. Водночас її можливості ще не до кінця вивчені. Зокрема, наразі незрозуміло, чи здатна вона забезпечувати навігацію лише у світлу пору доби, чи також у темряві.

Пояснюючи принцип роботи "Сусаніна", експерт розповів про два основні компоненти системи. Перший — це попередньо підготовлене зображення місцевості та маршруту польоту безпілотника. Такі дані можуть отримувати за допомогою супутникових знімків або розвідувальних дронів, після чого завантажувати в бортовий комп'ютер.

Другий компонент — камера високої роздільної здатності, встановлена безпосередньо на безпілотнику. Під час польоту вона фіксує місцевість, а бортовий комп'ютер порівнює отримане зображення з попередньо завантаженим еталоном. Якщо дрон відхиляється від маршруту, система може коригувати його рух.

Чому світломаскування не повинно заважати українській авіації

Киричевський наголосив, що зменшувати кількість світлових орієнтирів, які можуть використовувати російські безпілотники для навігації, доцільно. Водночас такі заходи потрібно впроваджувати обережно, щоб не ускладнювати роботу української авіації.

Експерт нагадав, що у 2022 році українські авіатори, які використовували винищувачі для боротьби з російськими безпілотниками, говорили про необхідність певних світлових орієнтирів на місцевості. Вони допомагали визначати населені пункти та орієнтуватися під час польотів.

Тому, за словами військового, під час запровадження світломаскування важливо знайти баланс: ускладнити навігацію російських дронів, але не створити перешкод для української авіації. Це стосується не лише винищувачів, а й вертольотів та інших літальних апаратів із невеликою швидкістю.

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Новини.LIVE інформували, що компанія "Нібулон" запропонувала відновити пасажирські перевезення Дніпром між правим і лівим берегами Києва. Такий маршрут може стати альтернативою автомобільному сполученню на тлі російських атак на мости. У компанії заявили про готовність використати досвід перевезень швидкісними суднами, які раніше курсували Дніпром, Південним Бугом і Дністровським лиманом.