Сотрудники коммунальных служб ремонтируют мост в Киеве после удара со стороны РФ. Фото: Reuters

Украинские мосты нуждаются в дополнительной защите от российских беспилотников. Среди возможных средств противодействия — антидроновые сетки, дымовые завесы и светомаскировка. Военнослужащий Иван Киричевский объяснил, как эти меры могут затруднить атаки и какие ограничения необходимо учитывать.

Об этом военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский рассказал в интервью ведущей Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Могут ли антидроновые сетки защитить мосты от атак

Во время интервью ведущая спросила эксперта об эффективности антидроновых сеток, которые начали устанавливать на крупных автомобильных мостах в Украине. В частности, она поинтересовалась, от каких типов беспилотников могут защитить такие конструкции.

Киричевский пояснил, что любые физические препятствия могут повысить уровень защиты. Он обратил внимание на то, что его коллеги из Defense Express подтверждали наличие кумулятивной боевой части в реактивных дронах "Герань-4". Такая боевая часть создает струю, способную прожигать металлические конструкции.

По словам военного, антидроновые сетки, предназначенные для задержания кумулятивной струи, могут стать эффективным решением для защиты мостов.

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В то же время Киричевский отметил, что даже импровизированные конструкции могут стать первым этапом усиления защиты. По его мнению, не стоит отказываться от таких решений только из-за их самодельного вида: впоследствии можно будет разработать более совершенные конструкции.

Помогут ли дымовые завесы защитить мосты

Отдельно ведущая спросила о возможности использования дымовых завес для прикрытия мостов от российских атак.

Киричевский подтвердил, что такой способ можно рассматривать. В то же время он обратил внимание на важное обстоятельство: мостами также нужно пользоваться, поэтому дым не должен препятствовать движению.

Как светомаскировка может повлиять на российские дроны

Еще одной темой разговора стало светомаскировка и ее возможное влияние на российские реактивные беспилотники, оснащенные системой навигации "Сусанин".

Киричевский отметил, что, по мнению других профильных специалистов, светомаскировка может ухудшить ориентирование российских дронов, использующих эту систему. В то же время её возможности ещё не до конца изучены. В частности, пока неясно, способна ли она обеспечивать навигацию только в светлое время суток или также в темноте.

Объясняя принцип работы "Сусанина", эксперт рассказал о двух основных компонентах системы. Первый — это заранее подготовленное изображение местности и маршрута полета беспилотника. Такие данные могут получать с помощью спутниковых снимков или разведывательных дронов, после чего загружать в бортовой компьютер.

Второй компонент — камера высокого разрешения, установленная непосредственно на беспилотнике. Во время полёта она фиксирует местность, а бортовой компьютер сравнивает полученное изображение с предварительно загруженным эталоном. Если дрон отклоняется от маршрута, система может корректировать его движение.

Почему светомаскировка не должна мешать украинской авиации

Киричевский подчеркнул, что уменьшать количество световых ориентиров, которые могут использовать российские беспилотники для навигации, целесообразно. В то же время такие меры нужно внедрять осторожно, чтобы не затруднять работу украинской авиации.

Эксперт напомнил, что в 2022 году украинские летчики, которые использовали истребители для борьбы с российскими беспилотниками, говорили о необходимости определенных световых ориентиров на местности. Они помогали определять населенные пункты и ориентироваться во время полетов.

Поэтому, по словам военного, при внедрении световой маскировки важно найти баланс: затруднить навигацию российских дронов, но не создавать препятствий для украинской авиации. Это касается не только истребителей, но и вертолетов, а также других летательных аппаратов с небольшой скоростью.

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