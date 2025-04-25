Пєсков цинічно заговорив про мир на умовах Росії

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото: росЗМІ

В Росії високопосадовці зробили низку цинічних заяв щодо Президента України Володимира Зеленського. Мовляв, він не хоче і не може вести переговори про мир в Україні.

Про це повідомляються росЗМІ, які цитували брифінг політиків.

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Речниця МЗС Росії Марія Захарова виступила з черговими цинічними заявами, стверджуючи, що президент України Володимир Зеленський "нездатен" вести переговори щодо припинення війни. Її обурило рішення європейських країн продовжувати надавати військову допомогу Києву. За словами Захарової, цим Захід нібито "заохочує Зеленського" до продовження бойових дій.

Крім того, представниця російського зовнішньополітичного відомства висловила думку, що небажання припиняти постачання зброї начебто свідчить про страх деяких держав ЄС перед можливістю перемоги Росії.

Пєсков наполягає на мирі на умовах Росії

На цьому тлі речник Кремля Дмитро Пєсков також зробив цинічну заяву, зазначивши, що Росія, буцімто, "націлена на досягнення миру" та продовжує взаємодію зі США щодо "українського врегулювання". При цьому Пєсков підкреслив, що обов'язковою умовою будь-якого миру має стати врахування інтересів Москви.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловився щодо того, яким має бути мир в Україні, та дорікнув Дональду Трампу.

Раніше Дональд Трамп під час спілкування із журналістами висловив сумніви щодо спроможності України повернути окуповані території.