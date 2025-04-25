Песков цинично заговорил о мире на условиях России

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Фото: росСМИ

В России высокопоставленные чиновники сделали ряд циничных заявлений в отношении Президента Украины Владимира Зеленского. Мол, он не хочет и не может вести переговоры о мире в Украине.

Об этом сообщаются росСМИ, которые цитировали брифинг политиков.

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Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова выступила с очередными циничными заявлениями, утверждая, что президент Украины Владимир Зеленский "неспособен" вести переговоры о прекращении войны. Ее возмутило решение европейских стран продолжать оказывать военную помощь Киеву. По словам Захаровой, этим Запад якобы "поощряет Зеленского" к продолжению боевых действий.

Кроме того, представительница российского внешнеполитического ведомства высказала мнение, что нежелание прекращать поставки оружия якобы свидетельствует о страхе некоторых государств ЕС перед возможностью победы России.

Песков настаивает на мире на условиях России

На этом фоне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также сделал циничное заявление, отметив, что Россия, якобы, "нацелена на достижение мира" и продолжает взаимодействие с США по "украинскому урегулированию". При этом Песков подчеркнул, что обязательным условием любого мира должен стать учет интересов Москвы.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался относительно того, каким должен быть мир в Украине, и упрекнул Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп во время общения с журналистами выразил сомнения относительно способности Украины вернуть оккупированные территории.