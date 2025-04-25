Песков цинично заговорил о мире на условиях России

Захарова и Песков обвинили Зеленского в срыве переговоров
В России высокопоставленные чиновники сделали ряд циничных заявлений в отношении Президента Украины Владимира Зеленского. Мол, он не хочет и не может вести переговоры о мире в Украине.
Об этом сообщаются росСМИ, которые цитировали брифинг политиков.
Захарова раскритиковала Европу и Зеленского
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова выступила с очередными циничными заявлениями, утверждая, что президент Украины Владимир Зеленский "неспособен" вести переговоры о прекращении войны. Ее возмутило решение европейских стран продолжать оказывать военную помощь Киеву. По словам Захаровой, этим Запад якобы "поощряет Зеленского" к продолжению боевых действий.
Кроме того, представительница российского внешнеполитического ведомства высказала мнение, что нежелание прекращать поставки оружия якобы свидетельствует о страхе некоторых государств ЕС перед возможностью победы России.
Песков настаивает на мире на условиях России
На этом фоне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также сделал циничное заявление, отметив, что Россия, якобы, "нацелена на достижение мира" и продолжает взаимодействие с США по "украинскому урегулированию". При этом Песков подчеркнул, что обязательным условием любого мира должен стать учет интересов Москвы.
Напомним, президент Владимир Зеленский высказался относительно того, каким должен быть мир в Украине, и упрекнул Дональда Трампа.
Ранее Дональд Трамп во время общения с журналистами выразил сомнения относительно способности Украины вернуть оккупированные территории.
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