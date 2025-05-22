На Закарпатті чоловіки підпалювали важливі об'єкти — що вирішив суд

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Вінниччини

Двоє жителів Рахівського району Закарпатської області на замовлення скоювали диверсії. Йдеться про підпал важливих об'єктів.

Про це в середу, 21 травня, повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

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Деталі справи

За даними слідства, фігуранти не мали постійного доходу, тому погодилися за гроші підпалювали обладнання й елементи критичної інфраструктури. У листопаді минулого року вони підпалили трансформаторну підстанцію, яка живала понад 60 споживачів, зокрема соціальні громади. Тоді ж вони знищили ще одну трансформаторну підстанцію й елементи системи енергозабезпечення одного з українських мобільних операторів.

Для підпалів ділки використовували легкозаймисті суміші. Злочини вони вчиняли вночі. Процес диверсій знімали на відео та надсилали ці ролики куратору.

Чоловіків викрили й затримали цьогоріч у лютому.

Рішення суду

Зловмисників засудили до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під час слідства вони перебували під вартою й залишатимуться там щонайменше ще 30 днів, доки вирок не набуде законної сили.

Нагадаємо, військовий з Одеси допомагав чоловікам уникати мобілізації. Йому призначили покарання у вигляді трьох років іспитового строку.

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