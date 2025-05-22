На Закарпатье мужчины поджигали важные объекты — что решил суд

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Винницкой области

Двое жителей Раховского района Закарпатской области по заказу совершали диверсии. Речь идет о поджоге важных объектов.

Об этом в среду, 21 мая, сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

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Детали дела

По данным следствия, фигуранты не имели постоянного дохода, поэтому согласились за деньги поджигать оборудование и элементы критической инфраструктуры. В ноябре прошлого года они подожгли трансформаторную подстанцию, которая питала более 60 потребителей, в частности социальные общины. Тогда же они уничтожили еще одну трансформаторную подстанцию и элементы системы энергообеспечения одного из украинских мобильных операторов.

Для поджогов дельцы использовали легковоспламеняющиеся смеси. Преступления они совершали ночью. Процесс диверсий снимали на видео и отправляли эти ролики куратору.

Мужчин разоблачили и задержали в этом году в феврале.

Решение суда

Злоумышленников приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Во время следствия они находились под стражей и будут оставаться там по меньшей мере еще 30 дней, пока приговор не вступит в законную силу.

Напомним, военный из Одессы помогал мужчинам избегать мобилизации. Ему назначили наказание в виде трех лет испытательного срока.

Также мы сообщали, что на Житомирщине медбрат в морге срезал с пальца погибшего военнослужащего кольцо. Украшение вор сдал в ломбард. За это он проведет пять лет в тюрьме.