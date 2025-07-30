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Закарпатець зняв техніку ЗСУ та виклав у Facebook — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 00:33
Закарпатський суд визнав винним чоловіка, що знімав техніку ЗСУ та викладав у соцмережу
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Закарпатській області під суд потрапив чоловік, який знімав рух військової техніки ЗСУ, а потім викладав її в Інтернет. Мукачівський міськрайонний суд визнав його винним у поширенні інформації, що становила державну таємницю.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком суду, обвинувачений в червні 2025 року зняв на відео пересування самохідної артилерійської установки "Богдана" та розмістив це відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Його дії були виявлені співробітниками Служби безпеки України.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину та уклав угоду про визнання вини з прокурором.

Рішення суду

Враховуючи це, суддя визнав його винним у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення озброєння ЗСУ і призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з заміною реального строку на один рік умовного.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Чернівцях чоловік займався підпалами за завданням ФСБ. За це його на 15 років позбавили волі.

Також ми повідомляли, що у Харкові судили військового, який надсилав друзям фото техніки ЗСУ. За скоєне його позбавили волі.

суд ЗСУ Закарпаття Мукачево судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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