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Главная Новости дня Закарпатец снял технику ВСУ и выложил в Facebook — решение суда

Закарпатец снял технику ВСУ и выложил в Facebook — решение суда

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 00:33
Закарпатский суд признал виновным мужчину, который снимал технику ВСУ и выкладывал в соцсеть
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Закарпатской области под суд попал мужчина, который снимал движение военной техники ВСУ, а затем выкладывал ее в Интернет. Мукачевский горрайонный суд признал его виновным в распространении информации, составляющей государственную тайну.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору суда, обвиняемый в июне 2025 года снял на видео передвижения самоходной артиллерийской установки "Богдана" и разместил это видео на своей странице в социальной сети Facebook. Его действия были обнаружены сотрудниками Службы безопасности Украины.

Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину и заключил соглашение о признании вины с прокурором.

Решение суда

Учитывая это, судья признал его виновным в несанкционированном распространении информации о перемещении вооружения ВСУ и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с заменой реального срока на один год условного.

Напомним, недавно мы писали, что в Черновцах мужчина занимался поджогами по заданию ФСБ. За это его на 15 лет лишили свободы.

Также мы сообщали, что в Харькове судили военного, который присылал друзьям фото техники ВСУ. За содеянное его лишили свободы.

суд ВСУ Закарпатье Мукачево судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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