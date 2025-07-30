Закарпатский суд признал виновным мужчину, который снимал технику ВСУ и выкладывал в соцсеть

Закарпатец снял технику ВСУ и выложил в Facebook — решение суда
В Закарпатской области под суд попал мужчина, который снимал движение военной техники ВСУ, а затем выкладывал ее в Интернет. Мукачевский горрайонный суд признал его виновным в распространении информации, составляющей государственную тайну.
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно приговору суда, обвиняемый в июне 2025 года снял на видео передвижения самоходной артиллерийской установки "Богдана" и разместил это видео на своей странице в социальной сети Facebook. Его действия были обнаружены сотрудниками Службы безопасности Украины.
Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину и заключил соглашение о признании вины с прокурором.
Решение суда
Учитывая это, судья признал его виновным в несанкционированном распространении информации о перемещении вооружения ВСУ и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с заменой реального срока на один год условного.
Напомним, недавно мы писали, что в Черновцах мужчина занимался поджогами по заданию ФСБ. За это его на 15 лет лишили свободы.
Также мы сообщали, что в Харькове судили военного, который присылал друзьям фото техники ВСУ. За содеянное его лишили свободы.
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