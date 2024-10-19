Війна в Україні — Єрмак заклика Захід до дій

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП

Воєнний альянс Росії та Північної Кореї намагається промацати реакцію Західного світу. Для того, аби уникнути великої війни потрібна сила.

Про це повідомив Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram у суботу, 19 жовтня.

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Єрмак заявив, що війна Росії проти України, залучення армії Північної Кореї та Іраном війни на Близькому Сході свідчать про загрозливі тенденції в глобальній політиці.

"Бажання нового воєнного альянсу автократій розбалансувати демократичні сфери впливу наразі є репетицією і можливим промацуванням реакції Західного світу", — написав керівник ОП.

Він додав, що, якщо ці дії не отримають жорстокої відповіді від Заходу, то вони почнуть нав'язувати свій вплив у Європі, що призведе до неминучої війни.

"Є над чим подумати всім. "Замирення" Росії та автократій не працює. Потрібна сила, щоб уникнути великої війни", — підкреслив Єрмак.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Північна Корея фактично бере участь у війні проти України на боці Росії. Натомість у Сполучених Штатах Америки "дуже стурбовані" повідомленнями про відправку північнокорейських солдатів до Росії.

Раніше ми писали про те, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Росія намагається залучити військовослужбовців КНДР для підтримки своєї агресії проти України. За його словами, якщо це справді так, то це не що інше, як прояв відчаю з боку РФ.