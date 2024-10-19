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Угроза большой войны — Ермак обратился к Западу с призывом действовать

19 октября 2024 19:28
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине - Ермак призыва Запад к действиям
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Военный альянс России и Северной Кореи пытается прощупать реакцию Западного мира. Чтобы избежать великой войны нужна сила.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram в субботу, 19 октября.

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Ермак заявил, что война России против Украины, привлечение армии Северной Кореи и поддержка Ираном войны на Ближнем Востоке свидетельствуют об угрожающих тенденциях в глобальной политике.

"Желание нового военного альянса автократий разбалансировать демократические сферы влияния сейчас является репетицией и возможным прощупыванием реакции Западного мира", — написал руководитель ОП.

Он добавил, что если эти действия не получат жестокого ответа от Запада, то они начнут навязывать свое влияние в Европе, что приведет к неизбежной войне.

"Есть над чем подумать всем. "Примирение" России и автократий не работает. Нужна сила, чтобы избежать большой войны", — подчеркнул Ермак.

Угроза большой войны — Ермак обратился к Западу с призывом действовать - фото 1
Сообщение Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Северная Корея фактически участвует в войне против Украины на стороне России. В Соединенных Штатах Америки "очень озабочены" сообщениями об отправке северокорейских солдат в Россию.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Россия пытается привлечь военнослужащих КНДР для поддержки своей агрессии против Украины. По его словам, если это действительно так, то это не что иное, как проявление отчаяния со стороны РФ.

Офис президента война в Украине КНДР Россия війна Андрей Ермак

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