Загроза російського удару — як працює ОПУ

Правоохоронці біля Офісу Президента. Фото: РБК-Україна

Офіс президента у п'ятницю, 22 листопада, працює у звичайному режимі з дотриманням усіх заходів безпеки. Раніше повідомляли, що Росія готує удар по урядовому кварталу в Києві.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на джерело в ОПУ.

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"Офіс президента працює у звичайному режимі з дотриманням заходів безпеки. У разі повітряної тривоги співробітники підуть до укриття", — йдеться у повідомленні.

Водночас раніше "Суспільне" повідомляло, що кількість працівників в ОПУ та інших держустановах скоротили до мінімуму через можливу атаку.

Що передувало

Нагадаємо, 21 листопада народний депутат Тарас Батенко заявив, що окупанти можуть завдати ракетного удару по Верховній Раді. Це пов'язано з тим, що очільник Кремля Володимир Путін може максимально підвищити ставки у війні проти України.

Вже 22 листопада нардеп Федієнко підтвердив, що засідання Верховної Ради, яке було заплановане на сьогодні, скасували через безпекові питання.

Також відомо, що окрім ВРУ, сьогодні також не працюють секретаріати комітетів, служби Ради, а кількість співробітників у Кабміні, ОП та інших держустановах максимально скорочена.

За даними "Суспільного", місцевих жителів і компанії, чиї офіси знаходяться в урядовому кварталі заздалегідь попередили про безпекову загрозу.