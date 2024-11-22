Угроза российского удара — как работает ОПУ

Правоохранители возле Офиса Президента. Фото: РБК-Украина

Офис президента в пятницу, 22 ноября, работает в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности. Ранее сообщалось, что Россия готовит удар по правительственному кварталу в Киеве.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на источник в ОПУ.

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"Офис президента работает в обычном режиме с соблюдением мер безопасности. В случае воздушной тревоги сотрудники пойдут к укрытию", — говорится в сообщении.

В то же время ранее "Суспільне" сообщало, что количество работников в ОПУ и других госучреждениях сократили до минимума из-за возможной атаки.

Что предшествовало

Напомним, 21 ноября народный депутат Тарас Батенко заявил, что оккупанты могут нанести ракетный удар по Верховной Раде. Это связано с тем, что глава Кремля Владимир Путин может максимально повысить ставки в войне против Украины.

Уже 22 ноября нардеп Федиенко подтвердил, что заседание Верховной Рады, которое было запланировано на сегодня, отменили из-за вопросов безопасности.

Также известно, что кроме ВРУ сегодня также не работают секретариаты комитетов, службы Рады, а количество сотрудников в Кабмине, ОП и других госучреждениях максимально сокращено.

По данным "Суспільного", местных жителей и компании, чьи офисы находятся в правительственном квартале, предупредили об угрозе безопасности.