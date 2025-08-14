Військові навчання у Білорусі можуть бути небезпечними для України

Військові навчання в Білорусі. Фото: ЗМІ Білорусі

Наразі загроз для України з боку Білорусі не фіксується. Однак під час російсько-білоруських військових навчань, які відбудуться восени 2025 року, можуть бути провокації.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону 14 серпня.

Військові навчання Росії та Білорусі

Демченко розповів, що зараз загроз з боку Білорусі для України не спостерігається, але у вересні, коли маневри вийдуть на пік активності, ситуація для України може ускладнитися.

Українська розвідка уважно стежить за ситуацією й отримує усю необхідну інформацію про навчання.

"Завдання підрозділів розвідки Міноборони і Держприкордонслужби — отримати всю необхідну інформацію про кількість сил і засобів, які РФ зможе залучити до цих навчань. І вже від цього потрібно буде відштовхуватися, щоб зрозуміти, наскільки зросте ризик для нашої країни", — пояснив речник ДПСУ.

Зазначимо, що спільні військові навчання РФ і Білорусі "Захід-2025" проходитимуть з 12 по 16 вересня 2025 року.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповідали, скільки військових РФ відправила до Білорусі. Крім того, Білорусь також направила свої певні підрозділи та сили в Росію, адже там теж є відповідні майданчики для навчань.

Водночас експерт повідомляв, що військові навчання у Білорусі загрожують кільком країнам. Вони можуть бути масштабними й спрямованими проти умовного противника з-поміж країн НАТО.