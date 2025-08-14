Военные учения в Беларуси могут быть опасными для Украины

Военные учения в Беларуси. Фото: СМИ Беларуси

Сейчас угроз для Украины со стороны Беларуси не фиксируется. Однако во время российско-белорусских военных учений, которые состоятся осенью 2025 года, могут быть провокации.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона 14 августа.

Военные учения России и Беларуси

Демченко рассказал, что сейчас угроз со стороны Беларуси для Украины не наблюдается, но в сентябре, когда маневры выйдут на пик активности, ситуация для Украины может осложниться.

Украинская разведка внимательно следит за ситуацией и получает всю необходимую информацию об учениях.

"Задача подразделений разведки Минобороны и Госпогранслужбы — получить всю необходимую информацию о количестве сил и средств, которые РФ сможет привлечь к этим учениям. И уже от этого нужно будет отталкиваться, чтобы понять, насколько возрастет риск для нашей страны", — пояснил спикер ГПСУ.

Отметим, что совместные военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" будут проходить с 12 по 16 сентября 2025 года.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказывали, сколько военных РФ отправила в Беларусь. Кроме того, Беларусь также направила свои определенные подразделения и силы в Россию, ведь там тоже есть соответствующие площадки для учений.

В то же время эксперт сообщал, что военные учения в Беларуси угрожают нескольким странам. Они могут быть масштабными и направленными против условного противника из числа стран НАТО.