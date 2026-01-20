Втрата підстанцій може зупинити АЕС — заява експертки

АЕС. Фото архівне: УНІАН

Усі діючі атомні електростанції України нині працюють на межі своїх технічних можливостей. Втім головну загрозу для їхньої стабільної роботи становлять не прямі удари, а можливі атаки на підстанції, які забезпечують зовнішнє електроживлення.

Про це заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в ефірі День.LIVE.

За її словами, нинішня зима стала найхолоднішою за всі роки повномасштабної війни. Якщо у 2022-2023 роках фіксували аномально теплу погоду, то цього сезону температурні показники відповідають класичній зимі. В умовах зруйнованої енергетичної та критичної інфраструктури це створює додаткове навантаження на всю систему електропостачання країни.

Тимочко наголосила, що повні відключення електроенергії взимку становлять критичну небезпеку, навіть попри те, що значна частина населення на побутовому рівні вже підготувалася до перебоїв.

За її оцінкою, Росія навряд чи завдаватиме прямих ударів по атомних електростанціях, оскільки це виходить за межі навіть їхніх дій. Водночас реалістичним сценарієм залишаються атаки на підстанції, які є ключовими для функціонування АЕС.

"Дуже велика технічна роль підстанцій у безпеці атомних станцій. Бо потрібна енергія на системи охолоджування активної зони реактора, на басейні витримки відпрацьованого ядерного палива, на системи вентиляції, моніторингу реактором тощо. І тому через зовнішнє це живлення, яке надходить до атомних станцій, високовольтних станцій, це дуже важлива роль саме для того, щоб ці атомні станції взагалі працювали", — пояснила Тимочко.

Окремо експертка звернула увагу на стан діючих українських атомних електростанцій, а саме Рівненської, Південно-Української та Хмельницької. За її словами, вони уже працюють на максимум в нинішніх умовах. Вона звернула увагу, що ця ситуація стала безпрецедентною для української атомної енергетики, яка виникла через втрату значної частини теплової генерації.

Тетяна Тимочко підкреслила, що будь-яке додаткове порушення в роботі цих атомних станцій саме в період сильних морозів може призвести до нової енергетичної кризи. Це матиме прямі наслідки для енергопостачання великих міст, промислових підприємств та об'єктів критичної інфраструктури.

