Потеря подстанций может остановить АЭС — заявление эксперта

АЭС. Фото архивное: УНИАН

Все действующие атомные электростанции Украины сейчас работают на пределе своих технических возможностей. Впрочем, главную угрозу для их стабильной работы составляют не прямые удары, а возможные атаки на подстанции, которые обеспечивают внешнее электропитание.

Об этом заявила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Энергетика Украины пока держится на АЭС

По ее словам, нынешняя зима стала самой холодной за все годы полномасштабной войны. Если в 2022-2023 годах фиксировали аномально теплую погоду, то в этом сезоне температурные показатели соответствуют классической зиме. В условиях разрушенной энергетической и критической инфраструктуры это создает дополнительную нагрузку на всю систему электроснабжения страны.

Тимочко отметила, что полные отключения электроэнергии зимой представляют критическую опасность, даже несмотря на то, что значительная часть населения на бытовом уровне уже подготовилась к перебоям.

По ее оценке, Россия вряд ли будет наносить прямые удары по атомным электростанциям, поскольку это выходит за пределы даже их действий. В то же время реалистичным сценарием остаются атаки на подстанции, которые являются ключевыми для функционирования АЭС.

"Очень большая техническая роль подстанций в безопасности атомных станций. Потому что нужна энергия на системы охлаждения активной зоны реактора, на бассейне выдержки отработанного ядерного топлива, на системы вентиляции, мониторинга реактором и тому подобное. И поэтому через внешнее это питание, которое поступает к атомным станциям, высоковольтным станциям, это очень важная роль именно для того, чтобы эти атомные станции вообще работали", — пояснила Тимочко.

Отдельно эксперт обратила внимание на состояние действующих украинских атомных электростанций, а именно Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой. По ее словам, они уже работают на максимум в нынешних условиях. Она обратила внимание, что эта ситуация стала беспрецедентной для украинской атомной энергетики, которая возникла из-за потери значительной части тепловой генерации.

Татьяна Тимочко подчеркнула, что любое дополнительное нарушение в работе этих атомных станций именно в период сильных морозов может привести к новому энергетическому кризису. Это будет иметь прямые последствия для энергоснабжения крупных городов, промышленных предприятий и объектов критической инфраструктуры.

Напомним, недавно в ГУР заявили, что Россия готовит атаки на энергообъекты АЭС.

Эксперт объяснял, какая цель россиян при атаке на АЭС и к чему это может привести.