"Загони Буданова" атакували паливні цистерни на залізниці в РФ

Атаковані цистерни з газом. Фото: кадр з відео

Олександр Шорохов Редактор

Добровольчий підрозділ "Загони Буданова" здійснив чергову диверсійну операцію на території РФ. Цього разу під удар "буданівців" потрапили залізничні цистерни з газом і бензином в Оренбурзькій області РФ.

Як повідомляє джерело у "Загонах Буданова", у ніч проти 15 серпня в Орську Оренбурзької області РФ дистанційним підривом було знищено цистерну з газом безпосередньо на залізничних коліях.

Тієї ж ночі бійці підрозділу у схожий спосіб спалили цистерну з бензином у місті Гай тієї ж області. Джерело також надало відеопідтвердження успішного проведення диверсій на ворожій території.

Знищені цистерни з бензином. Фото: кадр з відео

Нагадаємо, добровольчий підрозділ "Загони Буданова" останнім часом став відомим завдяки низці зухвалих спецоперацій на території Росії та тимчасово окупованих територіях України.

Так, лише протягом липня цього року підрозділ ліквідував причетного до катувань цивільних воєнного злочинця з позивним "Бетмен".

У Самарі "Загони Буданова" ліквідували російського військового інженера Андрєя Тісарєва, причетного до виробництва двигунів для стратегічної авіації РФ. Пізніше "буданівці" атакували пілотів російського дронового підрозділу "Рубікон" у Дніпрорудному.

Як писали Новини.LIVE раніше, керівник Офісу Президента Кирило Буданов висловив упевненість у тому, що Російська Федерація заплатить за кожен свій злочин перед Україною.

Також ми писали, що нинішня ситуація, що склалася у війні, свідчить про те, що Росія вже не має реальних стратегічних перспектив для досягнення поставлених цілей. Кирило Буданов заявив, що російське керівництво зараз помилково розраховує на можливість перемоги військовим шляхом, але цього не станеться.