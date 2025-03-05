Батько Василя Ратушного розповів, що його син загинув щасливим

Батько Василя Ратушного на похороні сина. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Батько полеглого героя Василя Ратушного розповів, яким був його син. За словами чоловіка, захисник був переконаний, що росіян потрібно якнайшвидше зупинити.

Про це батько воїна сказав під час промови на церемонії прощання з Василем Ратушним у середу, 5 березня, у Києві.

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Яким був Василь Ратушний

Як зазначив чоловік, його син завжди говорив про те, що велике значення має кількість знищених ворогів. Хлопець був переконаний, що це допоможе швидше зупинити росіян і це наразі є головним завданням для українців.

"Він справді загинув щасливим, я в цьому переконаний. Тому що найбільше йому боліло не поранення, не контузії, йому боліли змарновані шанси, недокладені зусилля і перешкоди від начебто своїх же бюрократичних сил, які не давали йому реалізуватися на повну", — сказав чоловік.

Нагадаємо, прощання з Василем Ратушним відбувалось у Києві в середу, 5 березня. Провести воїна в останню путь прийшли сотні людей.

Василь Ратушний загинув в ніч проти 27 лютого 2025 року. Вже за кілька днів після цього помер і його 93-річний дідусь.