Отец Василия Ратушного рассказал, что его сын погиб счастливым

Отец Василия Ратушного на похоронах сына. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Отец погибшего героя Василия Ратушного рассказал, каким был его сын. По словам мужчины, защитник был убежден, что россиян нужно как можно быстрее остановить.

Об этом отец воина сказал во время церемонии прощания с Василием Ратушным в среду, 5 марта, в Киеве.

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Каким был Василий Ратушный

Как отметил мужчина, его сын всегда говорил о том, что большое значение имеет количество уничтоженных врагов. Парень был убежден, что это поможет быстрее остановить россиян и это сейчас является главной задачей для украинцев.

"Он действительно погиб счастливым, я в этом убежден. Потому что больше всего ему болело не ранения, не контузии, ему болели потерянные шансы, неприложенные усилия и препятствия от якобы своих же бюрократических сил, которые не давали ему реализоваться на полную", — сказал мужчина.

Напомним, прощание с Василием Ратушным происходило в Киеве в среду, 5 марта. Провести воина в последний путь пришли сотни людей.

Василий Ратушный погиб в ночь на 27 февраля 2025 года. Уже через несколько дней после этого умер и его 93-летний дедушка.