Помер дідусь загиблих військовослужбовців Романа та Василя Ратушних Юрій

Юрій Ратушний. Фото: Taras Ratushnyy/Facebook

У суботу, 1 березня, помер дідусь братів Василя та Романа Ратушних Юрій. Чоловіку було 93 роки.

Про це повідомив його син Тарас Ратушний.

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"Пішов у засвіти Юрій Лаврентійович Ратушний, дідусь Васі й Роми Ратушних", — написав Тарас Ратушний.

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого на бойовому виїзді внаслідок прямого влучання FPV-дрона загинув Василь Ратушний. Він був пілотом БпЛА підрозділу "Птахи Мадяра".

Раніше, 9 червня 2022 року, під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув молодший брат Василя — київський активіст Роман Ратушний. Він ще в 15-річному віці брав участь у Революції Гідності.