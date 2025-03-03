Умер дедушка погибших военнослужащих Романа и Василия Ратушных Юрий

Юрий Ратушный. Фото: Taras Ratushnyy/Facebook

В субботу, 1 марта, умер дедушка братьев Василия и Романа Ратушных Юрий. Мужчине было 93 года.

Об этом сообщил его сын Тарас Ратушный.

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"Ушел в мир иной Юрий Лаврентьевич Ратушный, дедушка Васи и Ромы Ратушных", — написал Тарас Ратушный.

Напомним, в ночь на 27 февраля на боевом выезде в результате прямого попадания FPV-дрона погиб Василий Ратушный. Он был пилотом БпЛА подразделения "Птицы Мадьяра".

Ранее, 9 июня 2022 года, во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб младший брат Василия — киевский активист Роман Ратушный. Он еще в 15-летнем возрасте участвовал в Революции Достоинства.