Головна Новини дня Загадкова смерть українського банкіра у Мілані — що відомо

Загадкова смерть українського банкіра у Мілані — що відомо

Дата публікації: 29 січня 2026 23:31
Смерть Олександра Адаріча в Мілані — деталі загибелі банкіра
Банкір Олександр Адаріч. Фото: Фідобанк

Відомого українського фінансиста Олександра Адаріча знайшли мертвим у центрі Мілана. Тіло 54-річного чоловіка виявили у внутрішньому дворі житлового будинку після падіння з четвертого поверху.

Про загадкову трагедію повідомило впливове італійське видання La Repubblica.

Читайте також:

Що відомо про загибель фінансиста

За даними слідства, банкір випав із вікна кімнати, яку для нього забронювала інша особа. Справа виглядає вкрай заплутаною. Поліція помітила на тілі загиблого ознаки насильства і тепер за роботу взялися криміналісти.

Судово-медична експертиза має дати чітку відповідь на головне питання: Олександр Адаріч загинув саме від падіння чи його викинули з вікна вже неживим? Слідчі зараз розглядають усі варіанти.

На момент трагедії банкір був не сам. Детективи вважають, що в кімнаті перебувала ще одна людина і цей свідок зник. Зараз італійські правоохоронці оголосили таємничого супутника в розшук.

Слідство припускає, що банкір в Італії готував велику фінансову угоду. Саме тому розслідування зосереджене на професійній діяльності загиблого. Поліція вивчає коло його останніх контактів.

Що відомо про Олександра Адаріча

Олександр Адаріч — знакова фігура для українського фінансового ринку. Свого часу він очолював "УкрСиббанк". Пізніше керував "Фідобанком" та володів часткою в "Євробанку". Його ім’я неодноразово фігурувало в гучних судових процесах. Справи стосувалися як українських, так і європейських фінансових структур. 

Раніше стало відомо, що на бізнесмена Ігоря Коломойського планували скоїти замах. Це могло статись під час перевезення на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК). 

Також ми повідомляли, які українські прізвища є ознакою кримінального минулого предків. В давнину їх давали через характер, зовнішність чи професії.

Італія розслідування Кримінал банк загибель
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
