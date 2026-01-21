Відео
На Коломойського планували скоїти замах — що відомо

На Коломойського планували скоїти замах — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 14:20
На Коломойського хотіли скоїти замах — деталі
Ігор Коломойський. Фото: Наталія Кравчук/НВ

У середу, 21 січня, стало відомо, що на Ігоря Коломойського планували скоїти замах під час перевезення на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК). З огляду на цей інцидент можливо засідання відбудеться в СІЗО Служби безпеки України.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко з посиланням на лист від начальника відділу забезпечення досудового слідства СБУ.

На Коломойського планували скоїти замах
Скриншот відповіді СБУ щодо Коломойського. Фото: Гончаренко/Telegram

На Коломойського хотіли скоїти замах — подробиці

"Отримали відповідь від СБУ, чому ж не буде Коломойського на нашому засіданні ТСК. Причина — встановлено, що готується посягання на життя Ігоря Коломойського невідомими особами.

Тобто, зранку повезли в НАБУ. А в обід — вже готується замах", — написав нардеп у Telegram.

Згодом він додав, що у зв'язку зі складністю доставлення Ігоря Коломойського та раптових загроз його життю, ТСК розгляне можливість проведення засідання в Аскольдовому провулку, у СІЗО СБУ.

Зазначимо, що сьогодні у Києві триває засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що перед цим засідання Тимчасової слідчої комісії відбулося 15 січня.

СБУ Ігор Коломойський олігархи замах політики
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
