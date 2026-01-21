Видео
Україна
На Коломойского планировали совершить покушение — что известно

На Коломойского планировали совершить покушение — что известно

Дата публикации 21 января 2026 14:20
На Коломойского хотели совершить покушение — детали
Игорь Коломойский. Фото: Наталья Кравчук/НВ

В среду, 21 января, стало известно, что на Игоря Коломойского планировали совершить покушение во время перевозки на заседание Временной следственной комиссии (ВСК). Учитывая этот инцидент возможно заседание состоится в СИЗО Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на письмо от начальника отдела обеспечения досудебного следствия СБУ.

Читайте также:
На Коломойського планували скоїти замах
Скриншот ответа СБУ относительно Коломойского. Фото: Гончаренко/Telegram

На Коломойского хотели совершить покушение — подробности

"Получили ответ от СБУ, почему же не будет Коломойского на нашем заседании ВСК. Причина — установлено, что готовится посягательство на жизнь Игоря Коломойского неизвестными лицами.

То есть, утром повезли в НАБУ. А в обед — уже готовится покушение", — написал нардеп в Telegram.

Впоследствии он добавил, что в связи со сложностью доставки Игоря Коломойского и внезапных угроз его жизни, ВСК рассмотрит возможность проведения заседания в Аскольдовом переулке, в СИЗО СБУ.

Отметим, что сегодня в Киеве проходит заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека в условиях военного положения.

Напомним, что перед этим заседание Временной следственной комиссии состоялось 15 января.

СБУ Игорь Коломойский олигархи покушение политики
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
