Україна
Загадочная смерть украинского банкира в Милане — что известно

Загадочная смерть украинского банкира в Милане — что известно

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 23:31
Смерть Александра Адарича в Милане — детали гибели банкира
Банкир Александр Адарич. Фото: Фидобанк

Известного украинского финансиста Александра Адарича нашли мертвым в центре Милана. Тело 54-летнего мужчины обнаружили во внутреннем дворе жилого дома после падения с четвертого этажа.

О загадочной трагедии сообщило влиятельное итальянское издание La Repubblica.

Читайте также:

Что известно о гибели финансиста

По данным следствия, банкир выпал из окна комнаты, которую для него забронировал другой человек. Дело выглядит крайне запутанным. Полиция заметила на теле погибшего признаки насилия и теперь за работу взялись криминалисты.

Судебно-медицинская экспертиза должна дать четкий ответ на главный вопрос: Александр Адарич погиб именно от падения или его выбросили из окна уже неживым? Следователи сейчас рассматривают все варианты.

На момент трагедии банкир был не один. Детективы считают, что в комнате находился еще один человек и этот свидетель исчез. Сейчас итальянские правоохранители объявили таинственного спутника в розыск.

Следствие предполагает, что банкир в Италии готовил крупную финансовую сделку. Именно поэтому расследование сосредоточено на профессиональной деятельности погибшего. Полиция изучает круг его последних контактов.

Что известно об Александре Адариче

Александр Адарич — знаковая фигура для украинского финансового рынка. В свое время он возглавлял "УкрСиббанк". Позже руководил "Фидобанком" и владел долей в "Евробанке". Его имя неоднократно фигурировало в громких судебных процессах. Дела касались как украинских, так и европейских финансовых структур.

Ранее стало известно, что на бизнесмена Игоря Коломойского планировали совершить покушение. Это могло произойти во время перевозки на заседание Временной следственной комиссии (ВСК).

Также мы сообщали, какие украинские фамилии являются признаком криминального прошлого предков. В древности их давали из-за характера, внешности или профессии.

Италия расследование Криминал банк гибель
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
