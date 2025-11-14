Відео
Головна Новини дня ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту — Енергоатом

ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту — Енергоатом

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 19:57
Оновлено: 19:57
ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту
Запорізька АЕС. Ілюстративне фото: Depositphotos

У п'ятницю, 14 листопада, о 16:18 Запорізька атомна електростанція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі — 750 кВ "ЗАЕС — Дніпровська". Вони є основною для енергопостачання тимчасово окупованої станції.

Про це повідомляє Енергоатом в Telegram.

ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту — Енергоатом - фото 1
Допис Енергоатому. Фото: скриншот

Загроза блекауту на ЗАЕС

Наразі станція отримує електроенергію для власних потреб лише від однієї лінії. Експерти попереджають, що забезпечення зовнішнього живлення, необхідного для безпечного функціонування АЕС, знову опинилося під загрозою.

У разі повного відключення від енергосистеми можливий одинадцятий блекаут, що створює серйозну небезпеку для радіаційної безпеки.

Ситуація на ЗАЕС залишається критичною.

Нагадаємо, що директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що нормальне функціонування Запорізької атомної електростанції без Каховського водосховища неможливе. Ймовірність серйозної катастрофи значно зростає, поки на території водосховища залишаються російські окупанти.

А  нещодавно в ООН заявили, що Запорізька АЕС у небезпеці.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
