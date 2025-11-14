Видео
Главная Новости дня ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута — Энергоатом

ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута — Энергоатом

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 19:57
обновлено: 20:37
ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута
Запорожская АЭС. Иллюстративное фото: Depositphotos

В пятницу, 14 ноября, в 16:18 Запорожская атомная электростанция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи — 750 кВ "ЗАЭС — Днепровская". Они являются основной для энергоснабжения временно оккупированной станции.

Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.

Угроза блэкаута на ЗАЭС

Сейчас станция получает электроэнергию для собственных нужд только от одной линии. Эксперты предупреждают, что обеспечение внешнего питания, необходимого для безопасного функционирования АЭС, снова оказалось под угрозой.

В случае полного отключения от энергосистемы возможен одиннадцатый блэкаут, что создает серьезную опасность для радиационной безопасности.

Ситуация на ЗАЭС остается критической.

Напомним, что директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что нормальное функционирование Запорожской атомной электростанции без Каховского водохранилища невозможно. Вероятность серьезной катастрофы значительно возрастает, пока на территории водохранилища остаются российские оккупанты.

А недавно в ООН заявили, что Запорожская АЭС в опасности.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
