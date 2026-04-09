Заборгованість зростає: Южаніна заявила про проблему стягнення боргів

Народна депутатка Ніна Южаніна. Фото: кадр з відео

В Україні стрімко зростає рівень заборгованості, однак держава не має ефективних механізмів для її стягнення. Міжнародні партнери фактично вказують Києву на необхідність самостійно шукати внутрішні ресурси для їх покриття.

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Ранок.LIVE.

Заборгованість в України

Южаніна заявила, шо обсяги боргів уже досягли значних масштабів, і міжнародні партнери фактично вказують Україні на необхідність самостійно шукати внутрішні ресурси для їх покриття. Йдеться, зокрема, про кошти, які можуть бути в економіці, але не мобілізуються через відсутність дієвих інструментів стягнення.

"В нас немає такого інструменту як стягнення боргів, тому партнери наполягають: "Робіть щось. У вас росте заборгованість і ви абсолютно не здатні стягувати її"", — сказала депутатка.

Вона також наголосила, що нині держава демонструє неспроможність ефективно працювати з боржниками. Це, за її словами, стає окремою проблемою, яка лише поглиблює фінансову ситуацію.

Водночас Ніна Южаніна звернула увагу на наслідки для громадян. Зокрема, у разі боргів можуть блокуватися рахунки, що фактично обмежує можливість здійснювати будь-які фінансові операції. Крім того, частина доходів може автоматично спрямовуватися на погашення заборгованості.

"Тобто, обмежується діяльність людини. Це впливає на психіку людини, якій кожного дня повідомляють по декілька разів: "погасіть борг". Далі звучить, ніби законний текст, але по суті це погроза, яка дуже виводить людини з рівноваги", — сказала нардепка.

