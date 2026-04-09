Задолженность растет: Южанина заявила о проблеме взыскания долгов

Народный депутат Нина Южанина. Фото: кадр из видео

В Украине стремительно растет уровень задолженности, однако государство не имеет эффективных механизмов для ее взыскания. Международные партнеры фактически указывают Киеву на необходимость самостоятельно искать внутренние ресурсы для их покрытия.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Ранок.LIVE.

Задолженность в Украине

Южанина заявила, что объемы долгов уже достигли значительных масштабов, и международные партнеры фактически указывают Украине на необходимость самостоятельно искать внутренние ресурсы для их покрытия. Речь идет, в частности, о средствах, которые могут быть в экономике, но не мобилизуются из-за отсутствия действенных инструментов взыскания.

"У нас нет такого инструмента как взыскание долгов, поэтому партнеры настаивают: "Делайте что-то. У вас растет задолженность и вы совершенно не способны взимать ее"", — сказала депутат.

Она также подчеркнула, что сейчас государство демонстрирует неспособность эффективно работать с должниками. Это, по ее словам, становится отдельной проблемой, которая только усугубляет финансовую ситуацию.

Читайте также:

Вместе с тем Нина Южанина обратила внимание на последствия для граждан. В частности, в случае долгов могут блокироваться счета, что фактически ограничивает возможность осуществлять любые финансовые операции. Кроме того, часть доходов может автоматически направляться на погашение задолженности.

"То есть, ограничивается деятельность человека. Это влияет на психику человека, которому каждый день сообщают по несколько раз: "погасите долг". Далее звучит, вроде законный текст, но по сути это угроза, которая очень выводит человека из равновесия", — сказала нардеп.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине ужесточают ограничения для должников. Теперь государство сможет автоматически блокировать продажу или переоформление его имущества, пока средства не будут уплачены.

Также мы писали, что владельцев недвижимости могут наказать из-за долгов. Государство имеет право применять предусмотренные законом механизмы взыскания.